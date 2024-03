Roma: assessore Patrimonio Lazio, 200mila euro per interventi bonifica Tevere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un intervento di manutenzione importante sul Tevere, “da ponte Cavour a ponte Fabricio. Verranno stanziati 200mila euro e gli interventi sono partiti ieri con la pulizia delle scale realizzata con la collaborazione degli uffici regionali”. Lo ha detto questa mattina l'assessore alla Mobilità e ai Trasporti e al Patrimonio della Regione Lazio, Fabrizio Ghera nel corso di un sopralluogo all'altezza di Ponte Cavour, per i lavori di bonifica della banchina del fiume Tevere. Quello in corso “è il quarto intervento in poche settimane in varie parti del Tevere. Bisogna ridare fruibilità al nostro fiume”. Si stanno svolgendo “opere anche idrauliche che danno la possibilità ai romani di vivere di più il loro fiume. C’è da intervenire di più per le bonifiche e sul tema dei senza fissa dimora che va, però, chiarito con il Comune”. E’ fondamentale però “dare attenzione – conclude Ghera - al nostro fiume che è dentro la storia di Roma”.(Rer)