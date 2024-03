Turchia: arrestate sette persone sospettate di aver venduto informazioni al Mossad

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Agenzia turca d'intelligence (Mit) e la sezione antiterrorismo della polizia di Istanbul, in Turchia, hanno arrestato in un’operazione congiunta sette persone sospettate di aver ceduto informazioni al servizio di intelligence di Israele Mossad in cambio di denaro. Lo ha riferito oggi l’agenzia di stampa turca “Anadolu”, secondo cui tra le persone arrestate ci sarebbero anche funzionari pubblici. L’operazione fa seguito a un analogo episodio avvenuto lo scorso gennaio in cui 33 persone erano state arrestate per sospetti legami con il Mossad. Successivamente le autorità avevano affermato di stare indagando su altri 12 sospetti rimasti in libertà. "Non permetteremo mai che si svolgano attività di spionaggio all'interno dei confini del nostro Paese. Li prenderemo uno per uno e li consegneremo alla giustizia", ha dichiarato Ali Yerlikaya, ministro dell’Interno della Turchia, a seguito dell’operazione in cui, oltre agli arresti, sono state sequestrate armi senza licenza, droga, dispositivi elettronici, materiale digitale, documenti e denaro. (Tua)