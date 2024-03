Mar Rosso: risoluzione maggioranza, importante consolidare posizionamento Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' indispensabile contrastare qualsiasi escalation del conflitto soprattutto nella striscia di Gaza che, oltre alle gravissime ripercussioni politiche, economiche e umanitarie, provocherebbe una ulteriore polarizzazione delle relazioni internazionali, già messe a dura prova dal conflitto russo-ucraino, garantire la protezione delle popolazioni civili colpite anche con l’erogazione di aiuti umanitari, predisporre gli apprestamenti necessari per eventuali evacuazioni di connazionali o estrazione delle forze italiane dalla Regione". E' quanto si legge nella risoluzione della maggioranza, alla Camera, in merito alla relazione delle commissioni Esteri e Difesa di Montecitorio sulla deliberazione del Consiglio dei ministri sulla partecipazione dell'Italia a ulteriori missioni internazionali per l'anno 2024. Risoluzione che autorizza appunto la partecipazione dell'Italia, per il periodo dal primo gennaio al 31 dicembre del 2024, alle tre nuove missioni contenute nella deliberazione del Cdm. (segue) (Rin)