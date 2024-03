Mar Rosso: risoluzione maggioranza, importante consolidare posizionamento Italia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'Italia mantiene come caposaldo della sua azione l’appartenenza all'Unione europea e all'Alleanza atlantica, e il multilateralismo imperniato sul sistema delle Nazioni unite - continua il testo presentato dal centrodestra -. In tale contesto, promuove l’attuazione della terza Dichiarazione congiunta Nato-Ue sottoscritta il 10 gennaio 2023, volta a favorire la cooperazione sempre più stretta tra Alleanza atlantica e Unione europea, in particolare in ambiti come il contrasto alle minacce ibride, la mobilità militare e le esercitazioni congiunte. L'azione del nostro Paese si dispiega, in tutti i teatri di crisi, con l'obiettivo di salvaguardare l'interesse nazionale e operare a tutela della pace e della sicurezza, promuovendo i valori fondamentali di democrazia, libertà e Stato di diritto, con un'attenzione strategica prioritaria rivolta alla regione del Mediterraneo 'allargato' e del Medio Oriente, i cui equilibri sono profondamente condizionati dalle crisi in atto. Nella prospettiva dell’assunzione crescente di responsabilità geopolitiche, è importante consolidare il posizionamento dell'Italia nelle aree di crisi del mar Rosso e dell’Oceano indiano nord occidentale per la tutela della libertà di navigazione e per contrastare, in sinergia con le altre democrazie, le minacce alla sicurezza dei mari e alle catene di approvvigionamento globale". (Rin)