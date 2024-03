Spagna: ministro Esteri Albares in visita in Colombia e a Panama

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri spagnolo, Jose Manuel Albares, inaugurerà oggi a Cartagena de Indias, in Colombia, il primo Forum mondiale per l'eliminazione del cancro al collo dell'utero, una delle malattie più frequenti e totalmente prevenibili grazie al vaccino contro il papilloma virus. Durante la settimana di eventi in occasione della Giornata internazionale della Donna, il ministro Albares parteciperà a questo Forum organizzato dai governi di Spagna e Colombia, insieme a diverse organizzazioni internazionali legate alla promozione della salute: la Fondazione Bill e Melinda Gates, l'Organizzazione mondiale della Sanità, la Vaccine Alliance (GAVI) e l'Unicef, tra le altre. Durante il suo soggiorno in Colombia, Albares si informerà sui progressi compiuti nei colloqui di pace tra il governo di Gustavo Petro e i guerriglieri dell'Eln e terrà un incontro con il ministro degli Esteri colombiano, Luis Gilberto Murillo. (segue) (Spm)