Ue: indice Pmi, economia eurozona si avvicina alla stabilizzazione, settore terziario in ripresa

- L'economia dell'eurozona di febbraio si avvicina ancor più alla stabilizzazione spinta dal settore terziario. È quanto indica l'indice Hcob Pmi, per la produzione composita nell'eurozona, realizzato da S&P Global. "Anche se i volumi totali di produzione sono diminuiti per il nono mese consecutivo, la contrazione è stata marginale e la più lenta da metà del 2023. C'è da sottolineare che le aziende terziarie hanno registrato un lieve miglioramento dell'attività, che ha compensato il nuovo forte calo della produzione industriale", specifica il rapporto. Il calo della domanda, che è la ragione principale legata al declino dell'economia dell'eurozona da metà 2023, continua però a rallentare da quattro mesi, contribuendo ad alimentare le aspettative di crescita "che a loro volta salgono ad un record in quasi un anno rinvigorendo la creazione occupazionale", si legge ancora nel rapporto. "Viste le persistenti pressioni sui salari riportate nell'indagine, i costi operativi totali hanno comunque indicato il maggior rialzo in dieci mesi, spingendo più in alto l'inflazione dei prezzi di vendita", continua la nota rilasciata. (segue) (Beb)