Ue: indice Pmi, economia eurozona si avvicina alla stabilizzazione, settore terziario in ripresa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Indice Hcob Pmi della produzione composita dell'Eurozona resta a febbraio in zona contrazione posizionandosi su un valore inferiore a 50. Salito da 47,9 di gennaio al più alto valore in otto mesi, con 49,2, l'indice ha tuttavia quasi segnalato una stabilizzazione dell'economia dell'eurozona. Evidente, sottolinea il rapporto, è stata la rinascita del settore terziario, dove i livelli di attività sono aumentati per la prima volta da luglio dello scorso anno e la contrazione del manifatturiero, anche se più lenta, continua comunque a controbilanciarla. A febbraio, l'Indice Hcob Pmi dell'attività terziaria dell'eurozona ha fornito un segnale positivo per il settore terziario, posizionandosi in zona di crescita per la prima volta da luglio dello scorso anno. L'indice, con 50,2, è salito notevolmente da 48,4 di gennaio e ha indicato una marginale espansione dei livelli di produzione rispetto al mese precedente. "La ripresa dell'attività coincide con la generale stabilizzazione della domanda, con l'indice corrispettivo posizionatosi solo di poco al di sotto della soglia di non cambiamento di 50,0 e le tendenze più stabili delle vendite sono state accompagnate dal maggiore aumento dell'occupazione del settore terziario dell'eurozona", continua il rapporto. (segue) (Beb)