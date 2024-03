Ue: indice Pmi, economia eurozona si avvicina alla stabilizzazione, settore terziario in ripresa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre, "il tasso di creazione di posti di lavoro è accelerato segnando a febbraio il valore più alto in otto mesi". Le aziende del terziario hanno continuato ad intaccare il cumulo di ordini inevasi, estendendo l'attuale sequenza di contrazione iniziata lo scorso luglio, registrando un tasso di calo in linea con la tendenza di questo periodo. Come accaduto negli ultimi tre anni, si legge infine nel rapporto, le pressioni inflazionistiche di febbraio del settore dei servizi sono state elevate. "Il tasso di incremento, se non è stato severo come avvenuto tra il 2021 ed il 2023, ha comunque registrato un picco di rialzo in nove mesi, posizionandosi nettamente al di sopra della media di lungo termine. Similmente, i prezzi di vendita hanno indicato un aumento forte ed accelerato. Guardando al futuro, le aziende terziarie dell'eurozona si sono mostrate ottimiste sulle previsioni di attività economica nei prossimi 12 mesi con il livello di fiducia che ha segnato un record in un anno". (Beb)