Australia-Vietnam: Pham Minh Chinh partecipa a forum imprese, annunciata nuova rotta Vietjet Air (3)

- Il primo ministro del Vietnam si trova a Melbourne per partecipare al vertice speciale (4-6 marzo) per i 50 anni di partneriato tra l’Australia e l’Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean), di cui il suo Paese fa parte insieme a Brunei, Cambogia, Filippine, Indonesia, Laos, Malesia, Myanmar, Singapore e Thailandia. È prevista anche una tappa a Canberra. Pham Minh Chinh è accompagnato da una delegazione formata da diversi ministri: Esteri (Bui Thanh Son), Pianificazione e investimenti (Nguyen Chi Dung), Commercio e industria (Nguyen Hong Dien), Agricoltura e sviluppo rurale (Le Minh Hoan), Istruzione e formazione (Nguyen Kim Son), Scienza e tecnologia (Huynh Thanh Dat), Sanità (Dao Hong Lan). Successivamente si recherà in Nuova Zelanda. Il rientro in patria è previsto per l’11 marzo. (Fim)