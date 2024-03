Mar Rosso: sottosegretario Difesa Perego a bordo di Nave Martinengo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario di Stato al ministero della Difesa, Matteo Perego di Cremnago, si trova a bordo della Nave Martinengo della Marina militare italiana per il Dimdex, la fiera biennale su tecnologia marittima e difesa che si svolge a Doha, in Qatar. Lo ha riferito lo stesso sottosegretario su X, aggiungendo: "L’Unità è impegnata nella missione EuNavFor Atalanta per assicurare la libertà di navigazione nel Golfo di Aden e nel bacino somalo in contrasto alla minaccia della pirateria". (Res)