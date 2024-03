Germania: ministra Interno, Putin vuole dividerci ma non ci riuscirà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'apparato di propaganda" del presidente russo, Vladimir Putin, vuole "screditare il nostro Stato, manipolare la formazione delle opinioni e dividere la nostra società". Tuttavia, "Putin non ci riuscirà". È quanto dichiarato dalla ministra dell'Interno tedesca, Nancy Faeser, nel corso di un'intervista che ha rilasciato al quotidiano "Berliner Morgenpost". In questo modo, l'esponente del governo federale ha commentato l'intercettazione di un colloquio tra i comandi dell'Aeronautica tedesca (Luftwaffe), diffusa dai media russi, sulla possibile fornitura di missili da crociera Taurus da parte della Germania all'Ucraina. Faeser ha aggiunto: "Abbiamo ulteriormente innalzato le nostre misure di difesa contro lo spionaggio e la disinformazione e stiamo reagendo agli sviluppi attuali". Il dipartimento per il controspionaggio dell'Ufficio federale per la protezione della Costituzione (Bfv), l'agenzia di intelligence interna della Germania, è stato "rafforzato in maniera significativa sul piano sia del personale sia tecnico". Faeser ha, infine, evidenziato che il contrasto alle attività dei servizi segreti russi rimane "un punto focale essenziale" del controspionaggio tedesco. (Geb)