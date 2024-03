Regno Unito: Sunak, economia è "sulla strada giusta" prima del bilancio di primavera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- l'economia del Regno Unito è "sulla strada giusta". Lo ha affermato il primo ministro britannico, Rishi Sunak, in vista della presentazione di domani del bilancio di primavera da parte del cancelliere dello Scacchiere, Jeremy Hunt. "Sarà un enorme voto di fiducia nel Regno Unito, e dimostra che il lavoro che stiamo facendo per riportare l'economia sulla strada giusta sta pagando", ha detto Sunak. "Ora sono determinato, come primo ministro, a garantire che il Regno Unito sia il posto migliore al mondo in cui investire e far crescere un business come questo" ha proseguito, facendo riferimento al gruppo dell'automotive Honda. Nei giorni scorsi Hunt ha ribadito il suo desiderio di muoversi verso "un'economia a tassazione ridotta" ma in modo "responsabile". (Rel)