Serbia: ambasciatore Usa, Belgrado fa cose buone per Ucraina ma non se ne parla

- La Serbia fa cose buone per l'Ucraina, ma di alcune si parla e di altre no. Lo ha affermato l'ambasciatore degli Stati Uniti a Belgrado, Christopher Hill, in un intervento al Business Forum di Kopaonik sull'allineamento della politica estera del Paese balcanico con l'Unione europea. "Passi importanti sono che il presidente serbo (Aleksandar Vucic) si è incontrato con quello ucraino (Volodymyr Zelensky) quattro volte in dieci mesi e che la Camera di commercio serba ha provveduto ad invitare la Camera ucraina per discutere e firmare un Memorandum bilaterale sulla ricostruzione dell'Ucraina", ha menzionato Hill. L'ambasciatore statunitense ha quindi sottolineato che bisogna tenere presente che la Serbia "cerca di fare alcune cose a modo suo, forse a volte anche meglio di quanto fanno gli altri". (Seb)