Russia: tribunale di Rostov condanna tre cittadini ucraini per spionaggio

- Il tribunale regionale di Rostov ha condannato tre cittadini ucraini a 11, 12 e 13 anni di reclusione per spionaggio nell'interesse dei servizi segreti ucraini. Lo ha riferito l'ufficio stampa del dipartimento del Servizio per la sicurezza russo (Fsb) Russia nella regione di Rostov. "E' entrata in vigore la decisione del tribunale regionale di Rostov nei confronti di tre cittadini ucraini coinvolti nella raccolta di informazioni sui luoghi di dispiegamento delle unità militari delle Forze armate della Federazione Russa e altre informazioni su istruzioni del servizio speciale ucraino", ha riferito l'agenzia di sicurezza. In particolare, uno degli imputati, un residente di Melitopol, nella regione di Zaporizhzhia, è entrato in contatto con un funzionario del Servizio di sicurezza dell'Ucraina e si è offerto di raccogliere informazioni sui funzionari delle forze dell'ordine e sui dipendenti dell'amministrazione di Melitopol, nonché sulla posizione delle attrezzature e del personale delle Forze armate russe. L'imputato ha accettato l'offerta e ha coinvolto due dei suoi conoscenti. (Rum)