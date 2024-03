Energia: Algeria, intesa Sonatrach-Sinopec su esplorazione e sfruttamento idrocarburi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società algerina Sonatrach e la compagnia cinese Sinopec hanno recentemente siglato un memorandum d'intesa mirato a consolidare e ampliare la loro collaborazione nel settore dell'esplorazione e dello sfruttamento degli idrocarburi. L’accordo definisce il quadro della cooperazione tra le parti, in vista della conclusione di un contratto per l'area esplorativa di Hassi Berkane Nord, il quale sarà regolato dalla legge numero 19-13 che disciplina le attività nel settore degli idrocarburi in Algeria. Sinopec opera in Algeria dal 2002 e già gestisce congiuntamente con Sonatrach il giacimento di Zarzaitine, nell'ambito di un contratto di partnership mirato all'ottimizzazione del recupero e della valorizzazione degli idrocarburi. Il nuovo memorandum d'intesa, spiega una nota dell’azienda algerina, risponde alla volontà di Sonatrach di diversificare le sue partnership e consolidare la sua presenza nel settore dell'esplorazione e dello sfruttamento degli idrocarburi. (Aps)