Viminale: Piantedosi, al lavoro per rendere più efficiente sistema ricerca persone scomparse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È online la relazione annuale per l’anno 2023 elaborata dall’ufficio del Commissario straordinario del governo per le persone scomparse. Nel report - si legge in una nota del Viminale - vengono esaminati i dati relativi alle denunce e ai ritrovamenti che si sono registrati lo scorso anno nel nostro Paese, operandone un confronto con quelli del 2022, per analizzare l’andamento del fenomeno e individuare ogni possibile iniziativa volta a rendere ancora più efficaci le azioni che su questo fronte vengono messe in campo. In particolare, nel corso del 2023 sono state complessivamente 29.315 le denunce di scomparsa. Numeri in aumento rispetto all’anno precedente, quando le segnalazioni alle Forze di polizia erano state in tutto 24.369. Quasi il 75 per cento delle denunce ha riguardato la scomparsa di minori: in particolare su 21.951 complessive, 4.416 sono state relative a italiani e 17.535 a stranieri. Un dato che, rispetto al 2022 - quando vi erano state 4.128 segnalazioni per minori italiani e 13.002 per minori stranieri - fa registrare un aumento soprattutto in relazione ai secondi. (segue) (Com)