Dossieraggio: Borghi (Iv), chi ha avuto accesso a questi dossier e con quali finalità?

24 luglio 2021

- C'è stato un "uso strumentale di questi dossier? Per caso sono stati ceduti a terzi? A soggetti esterni del nostro Paese?". Lo ha detto in un’intervista a “Nazione-Carlino-Giorno” il senatore Enrico Borghi, capogruppo di Italia viva al Senato e componente del Copasir. “Questo meccanismo non è la prima volta che lo vediamo all'opera. Una modalità simile è stata sperimentata a Firenze nel 2019 nei confronti di Matteo Renzi. Una campagna di attacchi basata su notizie personali e private. Il pm Luca Turco archiviò la denuncia-querela. Altre procure hanno scelto di fare diversamente", ha sottolineato Borghi, che ha aggiunto: "lo mi chiedo se questa acquisizione è frutto di una pianificazione, da parte di chi e con quali finalità. Un conto è un'attività discrezionale e personale, un altro se ce n'è una terza. Non ho elementi per dire di più, però se vengono spiati due ex premier, ministri e parlamentari c'è un problema rilevante di infedeltà nelle istituzioni". (Rin)