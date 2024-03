Bologna: truffa bonus facciate, sequestrati 250 mila euro di crediti d'imposta fittizi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cruciale, per lo sviluppo della vicenda, è risultato il ruolo dell’amministratore di condominio, il quale avrebbe indotto in errore i condòmini favorendo l’approvazione del preventivo prodotto dalla società, pur consapevole della sua recente costituzione, nonché della carenza di comprovata esperienza nel settore. Inoltre, nonostante l’evidente inadempienza contrattuale della società appaltatrice, lo stesso amministratore avrebbe disposto la cessione del credito d’imposta a favore della società subentrata, inserendolo nell’apposita piattaforma dell’Agenzia delle Entrate. L’attività investigativa delle Fiamme Gialle ha quindi delineato le ipotesi di responsabilità penali dell’amministratore di condominio e del legale rappresentante della società aggiudicataria dell’appalto, con riferimento ai reati di truffa nei confronti dei condòmini e di tentata truffa ai danni dello Stato; quest’ultima scongiurata grazie al sequestro dei crediti d’imposta disposto dall’Autorità giudiziaria per evitarne l’indebito utilizzo o la cessione a terzi. (Com)