India-Pakistan: premier Modi si congratula con omologo Sharif per insediamento

- Il primo ministro dell’India, Narendra Modi, si è congratulato con l’omologo del Pakistan, Shehbaz Sharif, per l’insediamento. “Congratulazioni a Shehbaz Sharif per aver giurato come primo ministro del Pakistan”, ha scritto il premier indiano sul social network X all’indomani del giuramento. Shehbaz Sharif, 72 anni, presidente della Lega musulmana del Pakistan Nawaz (Pml-N) e fratello del leader del partito ed ex premier Nawaz Sharif, è al suo secondo mandato. Ha già guidato il governo pachistano dall’aprile 2022 all’agosto 2023, dopo essere stato leader dell’opposizione durante l’esecutivo di Imran Khan. Precedentemente è stato tre volte capo del governo provinciale del Punjab, la più popolosa e ricca delle province pachistane. (segue) (Inn)