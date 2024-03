India-Pakistan: premier Modi si congratula con omologo Sharif per insediamento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le relazioni tra i due Paesi sono conflittuali fin dalla loro nascita come Stati indipendenti dall’impero coloniale britannico, nel 1947. Il fulcro di tutte le tensioni è il conflitto del Kashmir. L’ultima iniziativa diplomatica significativa risale al 9 dicembre 2015, in occasione della conferenza Heart of Asia, a Islamabad, al termine della quale fu emessa una dichiarazione congiunta sull’impegno a individuare modalità e a programmare incontri per dialogare sui seguenti temi: pace e sicurezza, misure di costruzione della fiducia, Jammu e Kashmir, conflitto del Siachen, disputa del Sir Creek, progetto di navigazione Wullar Barrage-Tulbul, cooperazione economia e commerciale, contrasto al terrorismo e al narcotraffico, questioni umanitarie, scambi interpersonali e turismo religioso. Il dialogo, tuttavia, si bloccò sul nascere in seguito all’attacco del 2 gennaio 2016 alla base area indiana di Pathankot, per il quale è sospettata l’organizzazione pachistana Jaish-e-Mohammed (Jem). (segue) (Inn)