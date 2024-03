India-Pakistan: premier Modi si congratula con omologo Sharif per insediamento (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da allora i colloqui a livello governativo si sono limitati a conversazioni telefoniche tra i consiglieri per la sicurezza nazionale, che non sono mai state rese pubbliche. Alle consuete frizioni si sono aggiunte nel 2020 vicende riguardanti le rispettive ambasciate, con accuse reciproche di spionaggio, espulsioni e il ridimensionamento delle sedi diplomatiche. I due Paesi si scambiano anche accuse di violazioni del cessate il fuoco lungo la linea di controllo (Loc), la demarcazione militare che divide le zone del Kashmir controllate dall’India da quelle controllate dal Pakistan. In questo contesto, attraverso i canali diplomatici, due volte all’anno vengono scambiate le liste delle proprie installazioni nucleari e dei detenuti civili dell’altro Paese. Uno sviluppo positivo c’è stato il 25 febbraio 2021, quando i direttori generali delle operazioni militari dei due Paesi hanno concordato di rispettare il cessate il fuoco e gli altri accordi e di aprire una linea diretta di comunicazione per cercare di superare i problemi che ostacolano la pace. Periodicamente, inoltre, si riunisce la Commissione permanente Indo (Pic), istituita dai due Paesi ai sensi del Trattato delle acque dell’Indo (Iwt). L’unico vero tema di dialogo negli ultimi anni è stato quello sul Corridoio di Kartarpur, un passaggio transfrontaliero per collegare luoghi sacri del sikhismo del Punjab indiano e del Punjab pachistano, inaugurato nel novembre del 2019. (Inn)