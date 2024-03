Usa: Webuild, per Lane contratto da 276 milioni di euro per infrastruttura strategica in Florida (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Commissionato da Florida's Turnpike Enterprise (Florida Department of Transportation), il progetto punta a garantire un flusso di traffico più agevole per persone e merci e maggiore sicurezza stradale per tutti i veicoli in transito. L'avvio dei lavori è previsto in autunno, con l'obiettivo di completare la tratta nella primavera del 2029. Il gruppo sta attualmente lavorando ad altri progetti stradali in Florida, come l'ampliamento di una tratta della I-275 a Tampa e il potenziamento dell'interconnessione tra la I-4 e Sand Lake Road nella Contea di Orange. Lane sta inoltre completando la Poinciana Parkway nella Contea di Osceola e sta lavorando sulla Mainline Turnpike a Orlando. (Com)