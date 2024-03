Gli appuntamenti di oggi a Milano e in Lombardia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per oggi a Milano e in Lombardia.COMUNEL’assessora alle Politiche del Lavoro e Sviluppo economico Alessia Cappello partecipa alla conferenza stampa di Porta Venezia Design District.MEET, via Vittorio Veneto 2 (ore 11)L’assessora allo Sport Martina Riva prende parte alla conferenza stampa di presentazione della 51esima edizione della Stramilano. Palazzo Marino, sala Alessi (ore 11:30)L’assessora alle Politiche del Lavoro e Sviluppo economico Alessia Cappello interviene alla conferenza stampa di Isola Design FestivalLampo Milano- Scalo Farini in via Valtellina 5 (ore 16:30)REGIONEL'assessore a Infrastrutture e opere pubbliche, Claudia Maria Terzi, partecipa al “Laboratorio di attualità dell'Istituto superiore “Maironi da Ponte” sul tema “Riforma del Titolo V della Costituzione e Autonomie locali”. Istituto superiore statale Maironi da Ponte, via Berizzi, 1 Presezzo/Bg (ore 9)Seduta di Consiglio regionale. All’inizio dei lavori la premiazione dei vincitori del concorso “Valutare Premia”Palazzo Pirelli (ore 10)L'assessore all'Istruzione, formazione e lavoro, Simona Tironi, interviene alla conferenza stampa sul tema “Lavoratori con disabilità e inserimento nel mondo del lavoro, un nuovo strumento per aiutare le imprese”.Palazzo Lombardia, Belvedere Berlusconi (ore 10)L'assessore ad Agricoltura, sovranità alimentare e foreste, Alessandro Beduschi, partecipa alla conferenza stampa “Recupero alimentare: un caso di successo tra Regione Lombardia, Lions e mondo venatorio”.Palazzo Pirelli, sala Gonfalone (ore 11:30)VARIECerimonia di apertura dell'Anno Accademico 2023/2024 dell'Università Iulm. Intervengono: il Sindaco di Milano, Giuseppe Sala; il Presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana; il Rettore Gianni Canova; il Ministro dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini. Prevista la cerimonia di conferimento del Master ad honorem in Arti del racconto a Bruno Bozzetto.Auditorium di IULM 6 (ore 11)Maire Capital markets day: Il Presidente e Fondatore Fabrizio Di Amato e l’Amministratore delegato Alessandro Bernini accolgono la comunità finanziaria e i rappresentanti del tessuto imprenditoriale del Paese per illustrare i Risultati Consolidati 2023 e tutte le novità tecnologiche e di business che vedranno il Gruppo MAIRE protagonista nel 2024.Torri Garibaldi, Milano (ore 15)“BGY Business” Workshop annuale dedicato alle agenzie di viaggio per lo sviluppo del networking B2B.Polo logistico dell'Aeroporto di Milano Bergamo via Paderno 62D, Seriate/Bg (ore 17)Alla Centrale dell'Acqua, il museo d'impresa di MM spa, incontro con Andrea Rinaldo, vincitore dello Stockholm Water Prize 2023.Centrale dell'Acqua, piazza Diocleziano, 5 (ore 18) (Rem)