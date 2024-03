Dossieraggio: Paita (Iv), Cafiero De Raho risponda in Antimafia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quanto al collega del Movimento 5 stelle Cafiero De Raho, "è stato anche presidente della Dna. La commistione nei ruoli è evidente: in che campo vuole stare? Quello dell'ex capo della Dna? Quello del parlamentare grillino? Io penso che debba rispondere in commissione Antimafia, ma come audito, non come commissario". Lo ha detto in una intervista a “Libero” la senatrice Raffaella Paita, coordinatrice nazionale di Italia viva e componente della commissione Antimafia. "Quello che è successo te lo aspetteresti in una democratura sudamericana: spiare politici e cittadini è roba da polizia del pensiero, non da democrazia occidentale. Quello che è accaduto è un grave vulnus e come membro della commissione antimafia andrò fino in fondo perché emergano tutti i dettagli di questa vergognosa vicenda. Un politico, un personaggio celebre hanno gli strumenti per denunciare e difendersi un comune cittadino come fa?", ha aggiunto. (Rin)