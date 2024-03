Mar Cinese Meridionale: Filippine accusano la Guardia costiera cinese di manovre pericolose

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Filippine hanno accusato la Guardia costiera cinese di aver effettuato "manovre pericolose" risultate in una collisione con una imbarcazione della Guardia costiera filippina impegnata in una "missione di rifornimento" presso l’atollo Second Thomas Shoal, nel Mar Cinese Meridionale. Secondo il portavoce della Guardia costiera delle filippine, Jay Tarriela, la collisione ha causato "danni strutturali di lieve entità" al vascello filippino. "Le loro azioni sconsiderate e illegali hanno causato la collisione", ha accusato il portavoce tramite un messaggio pubblicato su X (Twitter), accompagnato da un video in cui è ripreso il momento dell'urto tra le due imbarcazioni. (segue) (Fim)