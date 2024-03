Ucraina: fonti intelligence, droni ucraini hanno colpito nave russa Sergej Kotov (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In precedenza il canale Telegram "Crimean Wind" aveva riferito che la corvetta russa Sergej Kotov sarebbe stata affondata al largo dello Stretto di Kerch, fra la penisola di Crimea e la Russia continentale, in seguito a un attacco condotto con dei droni. "Secondo nostre fonti, il pattugliatore Sergej Kotov è stata affondata in mare. L'informazione deve essere confermata", si legge in un messaggio pubblicato sul canale Telegram. Fonti stampa ucraine riferiscono che, secondo alcuni testimoni oculari, nell'area di Kerch sono state udite cinque potenti esplosioni intorno alla mezzanotte. La corvetta era già stata colpita da due droni ucraini lo scorso settembre. La Sergej Kotov è la nave di più recente produzione del modello Vasilij Bikov, dei pattugliatori in grado di trasportare missili antinave Kh-35 e da crociera Kalibr. È stata varata nel gennaio 2021 e consegnata al ministero della Difesa russo un anno e mezzo dopo. (Kiu)