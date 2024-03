Mar Rosso: Crosetto, Houthi hanno attaccato nave portacontainer di proprietà svizzera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le milizie yemenite filoiraniane Houthi hanno attaccato una nave portacontainer di proprietà svizzera. Lo ha scritto su X (Twitter) il ministro della Difesa, Guido Crosetto: "I ribelli yemeniti Houthi hanno attaccato la nave portacontainer Sky II, battente bandiera liberiana e di proprietà svizzera, diretta verso Gibuti", ha scritto il ministro. "Non mi risulta che né la Svizzera, né la Liberia, né Gibuti abbiano mai partecipato in alcun modo al conflitto in atto a Gaza", ha sottolineato il ministro. (Res)