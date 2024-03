Corea del Sud: governo avvia sospensione licenze dei medici in sciopero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Corea del Sud ha iniziato a sospendere le licenze dei medici che da circa due settimane sciopero contro i piani del governo per aumentare le ammissioni nelle facoltà universitarie di medicina del Paese. Lo ha annunciato il ministero della Salute coreano, che ieri aveva avviato ispezioni nei maggiori ospedali del Paese, il primo passo verso l'avvio di una azione legale a carico delle migliaia di medici che aderiscono alla protesta. Circa 9mila medici di ruolo e tirocinanti, pari a circa il 70 per cento del totale nazionale, hanno smesso di lavorare dal 20 febbraio, ignorando ripetuti appelli del governo e la scadenza per il ritorno al lavoro fissata dall'esecutivo il 29 febbraio scorso. "Da oggi, intendiamo condurre ispezioni in sito per confermare i medici che non sono tornati al lavoro, e assumere provvedimenti sulla base della legge senza eccezioni", ha dichiarato ieri il ministro della Salute Cho Kyoo-hong. "I medici che non sono tornati al lavoro potrebbero scontare problemi significativi nel corso del loro percorso professionale", ha minacciato il ministro, mentre per quanti hanno deciso di porre fine allo sciopero, il governo starebbe valutando "circostanze attenuanti". (segue) (Git)