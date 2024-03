Abruzzo 2024: Schlein, uniti si vince (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- II centrodestra non intende mollare: "Io non mi nascondo che è una sfida molto dura. Loro, proprio perché sanno che hanno governato molto male, ora stanno facendo promesse alla Achille Lauro. In questo senso è emblematica la vicenda della Roma-Pescara. Il governo prima taglia le risorse dal Pnrr per quella tratta ferroviaria, poi, a pochi giorni dal voto, dice di averle ritrovate e che metterà in campo 727 milioni dai fondi per lo sviluppo e la coesione, che toglierà ad altri progetti che comunque spettavano all'Abruzzo. Insomma, un furto mascherato, un clamoroso gioco delle tre carte. Io credo che gli abruzzesi il 10 marzo possano veramente reagire a questa presa in giro e a questi cinque anni di malgoverno". Schlein osserva che "l'Abruzzo è una regione molto verde. Il 37 per cento del territorio è composto da aree protette e questi in una notte hanno fatto un blitz in Consiglio regionale e hanno ridotto la riserva del Borsacchio da 1100 a 22 ettari. Nei miei giri in Abruzzo sono andata a visitare un ponte che è crollato un anno fa. La regione non ha mosso un dito perché Marsilio guarda prima al colore politico dei sindaci che alla loro fascia tricolore, ma non è così che si amministra un territorio". (segue) (Rin)