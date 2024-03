Abruzzo 2024: Schlein, uniti si vince (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Abruzzo il campo è ormai larghissimo, ma in Basilicata e in Piemonte Giuseppe Conte respinge tentativi unitari: "Io continuo a pensare che uniti si vince e che occorra testardamente costruire le ragioni dell'unità sui temi. Lo abbiamo fatto in Abruzzo aiutati dall'intelligenza e dall'empatia di D'Amico, possiamo farlo anche altrove. Naturalmente, ogni territorio ha una sua storia ma soprattutto là dove si è fatta opposizione insieme gli argomenti per stare insieme non mancano. Il Partito democratico continuerà a lavorare in questa direzione", conclude Schlein. (Rin)