Abruzzo 2024: Tajani, vinciamo noi, condizioni diverse rispetto alla Sardegna (2)

- Si sbaglia chi crede che "Forza Italia possa fare una corsa contro i propri alleati. Noi abbiamo ben chiaro il senso della partita: l'obiettivo non è superare la Lega ma allargare i confini del centrodestra. Se Fd'I e Lega prendono molti voti, siamo contenti. La competizione è con la sinistra e non tra di noi". Quanto al Pd, "Elly Schlein ha spostato molto a sinistra il suo partito e sta recuperando voti a sinistra. Ciò significa che lascia spazio a Forza Italia. Quello spazio che esiste, e non è piccolo, tra il Pd e Meloni. In ogni caso sono molto fiducioso per l'Abruzzo e anche per la Basilicata e per le elezioni europee di giugno". A proposito di Europee, domani e dopodomani ci sarà a Bucarest il congresso del Ppe di cui Tajani è vicepresidente: "E' un appuntamento cruciale. Forza Italia è il quarto partito di questa grande famiglia, dopo Germania, Polonia e Spagna. Emergerà in generale un profilo del Ppe molto innovativo e fattivo", ha concluso Tajani. (Rin)