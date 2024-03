Vietnam: decine di funzionari e imprenditori a processo per una frode da 12,5 miliardi di dollari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lan, sposata a un ricco imprenditore di Hong Kong, è accusata in particolare di aver creato false domande di finanziamento per ritirare denaro da conti presso la Scb, di cui deteneva una quota del 90 per cento. Le vittime della frode sono perlopiù obbligazionisti della banca, che non possono ritirare il loro denaro e non hanno ricevuto interessi o dividendi dopo l'arresto dell'imprenditrice nell'ottobre 2022. La polizia vietnamita ha identificato sinora circa 42mila vittime di frode. Lo scandalo ha scosso il Vietnam, e nei mesi scorsi ha innescato manifestazioni di protesta nelle principali città del paese. (Fim)