Australia-Asean: in corso a Melbourne il vertice speciale per i 50 anni di relazioni (4)

- Al medesimo forum è intervenuto ieri anche il ministro degli Esteri delle Filippine, Enrique Manalo, secondo cui lo stato di diritto e la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (Unclos) costituiscono la base imprescindibile per lo sviluppo della cooperazione marittima nella regione. "L'amministrazione comune dei mari e degli oceani nella regione ci spinge a unirci per preservare il primato del diritto internazionale, così da assicurare esiti equi e sostenibili per tutti", ha detto il ministro filippino. "Siamo tutti chiamati a opporci con fermezza alle azioni che contraddicono o non sono in accordo con il diritto internazionale". Il riferimento di Manalo alla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare non è casuale: la Cina rivendica infatti la sovranità su gran parte del Mar Cinese Meridionale, sulla base della cosiddetta “linea dei nove tratti”, che dagli anni Quaranta del secolo scorso delimita la porzione di mare su cui Pechino accampa diritti storici. (Res)