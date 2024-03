Cina: premier Li, lavoreremo per disinnescare rischi nel settore immobiliare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina punterà ad una crescita economica di circa il cinque per cento quest’anno e lavorerà per trasformare il suo modello di sviluppo, frenare la sovraccapacità industriale, disinnescare i rischi nel settore immobiliare e tagliare le spese superflue delle amministrazioni locali. Lo ha annunciato il oggi il primo ministro Li Qiang, presentando il rapporto annuale di lavoro del governo ai delegati dell’Assemblea nazionale del popolo (Anp), riuniti a Pechino nell’ambito delle Due sessioni. "Non dovremmo perdere di vista gli scenari peggiori e dovremmo essere ben preparati per tutti i rischi e le sfide", ha affermato Li. "In particolare, è necessario portare avanti la trasformazione del modello di crescita, apportando aggiustamenti strutturali, migliorando la qualità e potenziando le prestazioni”, ha aggiunto, non offrendo ulteriori dettagli.(Cip)