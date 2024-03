Usa: Corte Suprema blocca legge del Texas che consente alla polizia di arrestare i migranti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte Suprema degli Stati Uniti ha deciso ieri di bloccare temporaneamente l'applicazione di una legge approvata dallo Stato del Texas per consentire alle forze dell'ordine di arrestare migranti che varcano illegalmente il confine del Paese dal Messico. In una ordinanza firmata dal giudice Samuel Alito, la Corte Suprema ha bloccato l'attuazione della legge sino al 13 marzo, in risposta a una richiesta giunta dal dipartimento di Giustizia Usa. Il provvedimento firmato dal governatore texano Gregg Abbott lo scorso dicembre prevede che la polizia statale possa arrestare i migranti sospettati di aver attraversato illegalmente il confine, dando loro la possibilità di abbandonare volontariamente il territorio nazionale o procedendo a una incriminazione per il reato amministrativo di ingresso illegale. Prosegue così il braccio di ferro tra l'amministrazione del presidente degli Stati Uniti Joe Biden e il governo statale del Texas, che forte del sostegno di diversi altri Stati a guida repubblicana ha assunto misure unilaterali per tentare di contenere la crisi migratoria in atto al confine tra Stati Uniti e Messico. (segue) (Was)