Australia-Singapore: Albanese incontra l'omologo Lee Hsien Loong

- Il primo ministro dell'Australia, Anthony Albanese, ha ricevuto oggi l'omologo di Singapore Lee Hsien Loong per il nono incontro annuale dei leader dei due Paesi. Lo riferisce tramite una nota l'ufficio del primo ministro australiano. L'incontro si è svolto a margine del vertice speciale in corso a Melbourne per il 50mo anniversario delle relazioni tra l'Australia e l'Associazione delle Nazioni del Sud-est asiatico (Asean). I due capi di governo hanno discusso questioni riguardanti la sicurezza regionale e globale, e hanno ribadito l'impegno a promuovere la pace e la stabilità nell'Indo-Pacifico. Albanese e Lee hanno sottolineato l'importanza di cooperare per un Indo-Pacifico "aperto, inclusivo, basato sulle regole e resiliente", sull'apertura dei mercati e sulla risoluzione pacifica delle controversie in accordo con la legge. I due leader hanno anche discusso iniziative in vista del decimo anniversario del Partenariato strategico comprensivo tra Australia e Singapore, che cadrà il prossimo anno. Oggetto della discussione è stato anche un Accordo sull'economia verde, con l'accordo di principio per il commercio transfrontaliero dell'energia elettrica, e il progresso dei negoziati per la creazione di un "corridoio per il trasporto verde e digitale" tra le rispettive autorità portuali. (segue) (Res)