Australia-Singapore: Albanese incontra l'omologo Lee Hsien Loong (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro dell’Australia, Anthony Albanese, ospita da oggi i leader dell’Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean) e di Timor Est in un vertice speciale di due giorni a Melbourne per celebrare i 50 anni di partenariato tra il Paese oceanico e l’organizzazione regionale. Durante il summit si discuterà del rafforzamento della cooperazione e del futuro della regione, con un focus sulla Strategia economica australiana per il Sud-est asiatico lanciata dal governo di Canberra lo scorso settembre, ma anche sulla crescente influenza e sulle rivendicazioni territoriali di Pechino nella regione. L’evento è stato preceduto da una serie di incontri di dirigenti aziendali, accademici e altri esperti su quattro tematiche: promuovere l’impegno economico, accelerare la transizione energetica, aumentare la cooperazione marittima e sostenere i leader emergenti della regione. Dell’Asean fanno parte Brunei, Cambogia, Filippine, Indonesia, Laos, Malesia, Myanmar, Singapore, Thailandia e Vietnam. Timor Est è Paese osservatore in attesa della piena adesione, accettata dagli Stati membri "in linea di principio" alla fine del 2022. (segue) (Res)