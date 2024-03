Australia-Singapore: Albanese incontra l'omologo Lee Hsien Loong (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Albanese ospiterà in programmi ufficiali il presidente delle Filippine, Ferdinand Marcos, e i primi ministri della Malesia, Anwar Ibrahim, del Laos, Sonexay Siphandone, e del Vietnam, Pham Minh Chinh. Inoltre, parteciperà alla riunione annuale dei leader Australia-Singapore con l’omologo singaporiano Lee Hsien Loong, e avrà colloqui bilaterali con i leader di Brunei, Cambogia, Indonesia, Thailandia e Timor Est. L’Australia è il più longevo partner esterno dell’Asean e il secondo partner commerciale; più di un milione di australiani hanno origini sud-est asiatiche. “Costruire legami tra Australia e Paesi del Sud-est asiatico è una priorità per il governo” e “l’Australia vede l’Asean al centro di una regione stabile, pacifica e prospera”, ha dichiarato Albanese in vista del vertice. (segue) (Res)