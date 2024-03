Australia-Singapore: Albanese incontra l'omologo Lee Hsien Loong (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'importanza particolare attribuita dall'Australia alla cooperazione marittima con l'Asean è emersa già ieri, con l'annuncio da parte della ministra degli Esteri australiana Penny Wong di un investimento di Canberra di 64 milioni di dollari australiani (41,8 milioni di dollari Usa) nei prossimi quattro anni, oltre a 222,5 milioni di dollari australiani per sostenere "la resilienza nella subregione del Mekong". Wong ha spiegato che i nuovi fondi per la cooperazione marittima contribuiranno alla sicurezza e alla prosperità della regione: "Ciò che accade nel Mar Cinese Meridionale, nello Stretto di Taiwan, nella subregione del Mekong, in tutto l'Indo-Pacifico, ci riguarda tutti", ha detto la ministra ieri. "Affrontiamo azioni destabilizzanti, provocatorie e coercitive, inclusi comportamenti insicuri in mare e in aria e la militarizzazione di territori contesi", ha detto Wong, senza menzionare alcun Paese in particolare, ma con un evidente riferimento alla Cina. L'Australia – ha aggiunto la ministra – vuole "una regione dove nessun Paese eserciti il proprio dominio". (segue) (Res)