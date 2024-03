Ucraina: fuga informazioni, Paesi Nato sollecitano Germania a intensificare misure sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alcuni dei Paesi membri della Nato alleati della Germania hanno sollecitato Berlino a intensificare le misure di sicurezza e gestire con maggiore cautela le informazioni riservate, dopo la divulgazione da parte della Russia di conversazioni tra ufficiali delle forze armate tedesche riguardo il conflitto in Ucraina. Lo riferiscono fonti citate dall'agenzia d'informazione economica "Bloomberg", secondo cui ufficiali della Nato hanno espresso preoccupazione per "l'apparente negligenza" della Germania nella gestione delle informazioni riservate. Dalle conversazioni sensibili carpite dalla Russia è emersa la conferma della presenza di militari della Nato sul territorio Ucraino per assistere Kiev nell'impiego di armi di precisione a lungo raggio; gli ufficiali tedeschi hanno discusso anche in merito all'assistenza ai piani di Kiev per un nuovo attacco contro il Ponte di Crimea. Dalle conversazioni emergerebbe inoltre la carenza di aerei da combattimento operativi a disposizione di Kiev, e di sistemi d'arma sofisticati come i missili Storm Shadow ancora reperibili negli arsenali dei Paesi europei. (Was)