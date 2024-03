Cina: premier Li annuncia emissione obbligazioni speciali per le amministrazioni locali nel 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina emetterà 3.900 miliardi di yuan (541 miliardi di dollari) in obbligazioni speciali per le amministrazioni locali nel corso dell’anno, in aumento di 100 miliardi di yuan (14 miliardi di dollari) rispetto al 2023. È quanto si legge nel rapporto di lavoro presentato oggi dal primo ministro Li Qiang ai delegati dell’Assemblea nazionale del popolo (Anp), riuniti a Pechino nell’ambito delle Due sessioni. Per affrontare la “sistematica carenza di finanziamenti” che affligge alcuni importanti progetti finalizzati a compiere progressi nel “ringiovanimento nazionale”, la Cina intende emettere titoli del Tesoro speciali a lunghissima scadenza per diversi anni consecutivi a partire dal 2024, ha aggiunto. Queste obbligazioni, che nel 2024 ammonteranno a circa 134 miliardi di dollari, verranno utilizzate per “attuare le principali strategie nazionali e rafforzare le capacità di sicurezza in settori chiave”, ha aggiunto. (segue) (Cip)