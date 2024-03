Cina: premier Li annuncia emissione obbligazioni speciali per le amministrazioni locali nel 2024 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel suo discorso, Li ha anticipato che il governo controllerà “rigorosamente” il bilancio e intensificherà la supervisione sull’utilizzo dei fondi pubblici. Il premier ha inoltre invitato le amministrazioni locali a sostenere lo sviluppo nazionale, facendo appello alla “cautela” circa l’introduzione di misure che potrebbero raffreddare l’economia. Allo stesso tempo, il governo investirà nella creazione di un ambiente politico “stabile, trasparente e prevedibile per le imprese”, concentrandosi sulla “comunicazione con il mercato”. Evidenziando la necessità di considerare “sia le esigenze di sviluppo che la sostenibilità fiscale”, Li ha inoltre annunciato che il rapporto tra deficit prodotto interno lordo è stato fissato al 3 per cento nel 2024, mentre il disavanzo pubblico è stato fissato a circa 556 miliardi di dollari, in aumento di 25 miliardi di dollari rispetto al bilancio dello scorso anno. (Cip)