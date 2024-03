Sudan: ministro Esteri, pronti a colloqui con Dagalo sotto mediazione di Libia e Turchia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità sudanesi acconsentono a negoziati indiretti con le Forze di supporto rapido (Rsf), con le quali sono in corso aspri scontri dall'aprile dello scorso anno, attraverso la mediazione di Libia e Turchia. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri sudanese Ali Sadiq Ali in un'intervista all'agenzia di stampa "Ria Novosti". Il premier del governo di unità nazionale (Gun) della Libia, Abdelhamid Dabaibah, aveva precedentemente lanciato un'iniziativa di cessate il fuoco in Sudan, nell'ambito della quale si prevedeva di invitare a Tripoli le parti sudanesi in guerra: il capo delle Rsf sudanesi Mohamed Hamdan Dagalo, e il capo del Consiglio sovrano di transizione sudanese e comandante in capo delle Forze armate del Paese, Abdel Fattah al Burhan. (segue) (Rum)