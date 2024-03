Sudan: ministro Esteri, pronti a colloqui con Dagalo sotto mediazione di Libia e Turchia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal 15 aprile dello scorso anno in Sudan sono in corso aspri combattimenti tra le Forze di supporto rapido sotto il comando di Mohammed Hamdan Dagalo e l'esercito regolare. Il Comitato internazionale della Croce Rossa (Cicr) ha affermato che mesi di combattimenti nel Paese potrebbero portare a epidemie e al collasso irreversibile del sistema sanitario. Secondo l’Organizzazione Internazionale per le migrazioni (Oim), agenzia delle Nazioni Unite, il numero degli sfollati interni in Sudan ha superato i 7 milioni. (Rum)