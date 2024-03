Usa-Israele: Harris riceve Gantz alla Casa Bianca, focus su situazione a Gaza e cessate il fuoco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vicepresidente degli Stati Uniti Kamala Harris ha incontrato oggi alla Casa Bianca il membro del gabinetto di guerra israeliano Benny Gantz. Come reso noto dall'amministrazione Usa, Harris ha nuovamente condannato il brutale attacco terroristico del 7 ottobre da parte di Hamas e la presa di ostaggi, tra cui cittadini statunitensi. La vicepresidente ha ribadito il sostegno degli Stati Uniti al diritto di Israele di difendersi dalle continue minacce terroristiche di Hamas e ha sottolineato il nostro costante impegno per la sicurezza di Israele. Harris ha allo stesso tempo espresso "la sua profonda preoccupazione per le condizioni umanitarie a Gaza e per la recente terribile tragedia relativa a un convoglio umanitario nel nord" della Striscia. (segue) (Was)