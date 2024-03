Usa: Trump ha vinto i caucus in Dakota del Nord

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha vinto i caucus del Partito repubblicano nello Stato Usa del Dakota del Nord con circa l'85 per cento dei consensi. Lo annunciano i media statunitensi sulla base dei risultati provvisori che giungono dallo Stato, dove i caucus si sono tenuti ieri, alla viglia del "Super martedì". Il risultato dei caucus in Dakota del Nord segna una nuova sconfitta per la sola sfidante di Trump, l'ex ambasciatrice Usa alle Nazioni Unite Nikki Haley, che si è aggiudicata circa il 14 per cento dei consensi. (segue) (Was)