Usa: Trump ha vinto i caucus in Dakota del Nord (2)

- Oltre un terzo delle primarie del Partito repubblicano e del Partito democratico si deciderà oggi, nella giornata del “Super martedì”, quando i cittadini di 16 Stati e di un territorio saranno chiamati a scegliere il proprio candidato per elezioni presidenziali del prossimo 5 novembre. In palio ci sono 854 delegati su 2.429 per la Convention nazionale repubblicana che si terrà dal 15 al 18 luglio prossimi a Milwaukee, nel Wisconsin, e 1.420 delegati su 4.672 per la Convention nazionale democratica in programma dal 19 al 22 agosto a Chicago, in Illinois. Si vota, in particolare, in Alabama, Alaska (solo i repubblicani), Arkansas, California, Colorado, Iowa (solo i democratici), Maine, Massachusetts, Minnesota, Carolina del Nord, Oklahoma, Tennessee, Texas, Utah, Vermont e Virginia, oltre che nel territorio delle Samoa americane, dove si terrà un caucus. Con il presidente uscente Joe Biden che concorre praticamente senza avversari per la nomination democratica, gli occhi sono puntati sul campo repubblicano. (segue) (Was)