Usa: Trump ha vinto i caucus in Dakota del Nord (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Qui l’ex presidente Donald Trump punta a chiudere la partita con l’ultima sfidante rimasta, Nikki Haley, reduce dalla sua prima vittoria alle primarie repubblicane lo scorso fine settimana, nel Distretto di Columbia. Un’affermazione che, per quanto poco rilevante sul piano politico, le consentirà di portare 19 delegati alla convention di Milwaukee. Trump, invece, se n'è già assicurati fin qui 122, e ha bisogno di conquistarne altri 1.093 per arrivare alla certezza matematica di essere, per la terza volta consecutiva, il candidato del Partito repubblicano alla Casa Bianca. Una certezza che non potrà in ogni caso al termine delle primarie di oggi. Bisognerà aspettare, al più presto, il prossimo 12 marzo, quando si voterà in Georgia, alle Hawaii, in Mississippi e nello Stato di Washington. Nel caso in cui, come appare probabile, Trump dovesse vincere a valanga nel “Super martedì”, è tuttavia possibile che Haley decida di farsi da parte e di rinunciare alla “nomination” repubblicana. (segue) (Was)