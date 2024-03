Usa: Trump ha vinto i caucus in Dakota del Nord (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I risultati delle primarie di oggi non saranno resi noti contemporaneamente, poiché gli Stati in cui si voterà si trovano su ben sei fusi orari diversi e poiché, in alcuni casi, potrebbero volerci diverse ore (se non giorni) per determinare il vincitore. Vi sono inoltre Stati, tra cui la California, in cui si voterà anche via posta: le schede dovranno essere inviate entro la giornata di oggi ma potranno essere ricevute dagli uffici elettorali delle diverse contee fino al prossimo 12 marzo. Tra i primi risultati attesi, a partire dalle 19 ora orientale Usa, vi sono quelli della Virginia e del Vermont. Durante il “Super martedì” in diversi Stati gli elettori saranno chiamati a scegliere anche i candidati democratici e repubblicani per il Senato, per la Camera dei rappresentanti e per i vertici statali. In California, per esempio, la democratica Dianne Feinstein sfiderà Laphonza Butler per un seggio (quasi sicuro) al Senato. In Carolina del Nord ci saranno le primarie per il posto di governatore: l’uscente Roy Cooper, democratico, ha raggiunto il limite massimo di mandati. In Texas gli elettori democratici sceglieranno (tra ben nove esponenti del partito) lo sfidante del senatore repubblicano Ted Cruz, a caccia di un terzo mandato. (Was)