Usa: Rick Scott incontra Trump in vista di candidatura a leader Repubblicani al Senato

- Il senatore Rick Scott, della Florida, ha incontrato ieri sera l'ex presidente Donald Trump, mentre si moltiplicano le voci in merito a una candidatura di Scott a leader dei Repubblicani al Senato federale Usa, dopo l'annuncio delle dimissioni di Mitch McConnell il prossimo novembre. "Fantastico incontrare il presidente Trump stasera!", ha scritto Scott su X (Twitter), proprio mentre i media statunitensi annunciavano la vittoria dell'ex presidente ai caucus del Partito repubblicano in Dakota del Nord. Scott ha confermato nel fine settimana che sta "valutando seriamente di candidarsi" a leader dei Repubblicani al Senato. Scott aveva già sfidato McConnell per la leadership dei Repubblicani al Senato nel 2022, perdendo però per 37 voti contro 10. (Was)